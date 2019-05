Eesti kurlingupaar sai kutse suurele rahaturniirile

Kokku pääseb jääle 12 võistkonda üle maailma. Osalemist on kinnitanud olümpiamängude hõbemedalistid Jenny Perret ja Martin Rios (Šveits), kes asuvad MK-etappide edetabelis esikohal ning kahekordsed maailmameistrid Dorottija Palansca ja Zsolt Kiss (Ungari).

Tšehhit esindab viimase kolme aasta esinduspaar Zuzana Paulova ja Tomáš Paul ning Kanadast tulevad kohale tänavuse segapaaris kurlingu MMi hõbemedalistid Jocelyn Peterman ja Brett Gallant. Riikidest on esindatud lisaks Eestile ka Soome, USA, Rootsi, Itaalia, Korea ja kaks Hiina tippvõistkonda.

«Olla kutsutud turniirile, kus saame mõõtu võtta maailma tugevamate võistkondadega, on meile suur tunnustus. Iga kõrgetasemeline võistlus annab suure kogemuse ja sellest MK-etapist saab kindlasti väga hea sissejuhatus uuele hooajale,» kommenteeris Harri Lill. «Algav hooaeg on meie jaoks väga oluline, sest mängu tulevad Pekingi taliolümpiamängudele kvalifikatsioonipunktid. Konkurentsi- ja tasemetõusu on juba täna selgelt tunda.»