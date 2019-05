PM Portugalis. Loeb saladuseloori ei kergitanud, aga osaleb tänavu ilmselt kuuel rallil

Üheksakordne maailmameister Loeb sõlmis Hyundaiga selleks hooajaks lepingu kuuele rallile ning käesolev Portugali etapp on tal juba viies. See tähendab seda, et suure tõenäosusega teeb ta kuuenda stardi ühel oma lemmikrallil Kataloonias. Mõistagi tahab Hyundai, et Loeb leiaks aega ja tahtmist rohkematel rallidel osaleda, kuid prantslane andis läbi lillede mõista, et ei kavatse plaane muuta.

«Meeskond võib seda küll soovida,» naeris Loeb, ent lisas seejärel, et tema ülejäänud hooaeg pole lõplikult paigas. «Tiim palus mul Portugalis osaleda – taas kruusal sõita tundus hea mõte ja otsustasin selle pakkumise vastu võtta. Ma pean mõtlema ka enda ja pere peale ning valima hoolikalt, kas ja kus sõidan.»

Andreas Mikkelsen, kes esialgu pidi sarnaselt Neuville’ile täishooaja kaasa tegema on jäänud juba kahelt rallilt kõrvale. Loeb pidi kolmandat autot jagama Dani Sordoga, ent nüüd on kaardipakk korralikult segamini aetud, arvestades et Hyundai võib võimaluse anda ka Hayden Paddonile või Jari Huttunenile.