PM Portugalis. Meeke avaldas Portugali ralli murekoha

Reedene võistluspäev on kõigile uus, sest nendel teedel pole praegused tippsõitjad varem kihutanud. «Katsed on veidi teistsuguse iseloomuga ja tolmu on väga palju,» sõnas Toyota sõitja ralli eel. «Ma tean, et korraldajad tegid stardivahed neljaminutiliseks, aga arvan, et esimestel läbimistel pole isegi see piisav,» avaldas Meeke Portugali ralli murekoha.