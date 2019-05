Ebakindlus painab Lappit

Lappi on sel hooajal jõudnud poodiumile korra, aga seda Citroënile parimal võimalikul ajal, kui meeskonna esisõitja Sebastien Ogier katkestas Rootsi ralli ja hoopis Lappi sai lumistel teedel Tänaku järel teise koha. Ülejäänud hooaega soomlane eriti meenutada ei soovi. Postimees uuris enne Portugali ralli algust Lappilt, kuidas ta meeskonda on sulandunud.

Esapekka, sa oled sel hooajal korduvalt startinud tagantpoolt ehk üldjuhul paremates tingimustes, aga soovitud tulemust pole seni tulnud. Millised on väljavaated eelseisval Portugali rallil, arvestades, et Citroën liigub kruusateedel hästi?

Jah, kruusarallid meile tavaliselt sobivad, seahulgas Portugal. Olen siin varem neli korda sõitnud, aga nüüd on eelmiste rallidega võrreldes palju rohkem kogemusi. Minu stardipositsioon peaks mulle taas eeliseks olema ja sobima, sest reedel on teepuhastusefekt suur. Ma arvan, et suudan olla konkurentsivõimeline.