Tänak jäi testikatsega rahule: võime kinnitada, et kõik töötab

«Testikatse läks hästi. Tundsin ennast autos hästi ning võime kinnitada, et kõik töötab. Naudin alati Portugalis olemist, siin on ilusad teed ja suurepärane õhkkond. Isegi juba testikatsel oli raja ääres tohutult inimesi, kes suhtuvad kirglikult autorallisse,» rääkis Tänak Toyota pressiteenistuse vahendusel.

«Homne päev on kõigi jaoks uus ning see saab meie jaoks olema raske väljakutse. Siinsetel teedel on üsna kõva pind ning ees ootab omajagu teepuhastamist, nii et peame kõvasti vaeva nägema, et saada laupäevaks hea positsioon ning võidelda kõrgete kohtade nimel,» selgitas eestlane.