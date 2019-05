Video: Noor norralane lõi U20 MM-l ühes mängus 9 väravat!

Norra 12:0 võit on suurim võit U20 maailmameistrivõistluste ajaloos. Ja üheksa väravat ühe mängja poolt ühes kohtumises on absoluutne tippsaavutus. Seni on vaid ühel korral turniiriajaloo jooksul mängijal õnnestunud skoorida 9 väravat, kuid seda terve turniiri vältel.

Erling Braut Hålandil on väärt geenid, sest tema is Alf-Inge Håland on endine Manchester City ja Leedsi jalgpallur.

Hålandit on muuhulgas juhendanud Ole Gunnar Solskjaer, seda siis, kui noormees Moldes mängis. Käesoleva aasta alguses ühines noor norralane Salzburgi Red Bulliga.

Dagbladeti jalgpalliajakirjanik Oyvind Godo on Hålandi kohta öelnud:«Ta on tugev nagu karu ja kiire kui hobune. Ta on väravamasin. Salzburg tegi hiilgava valiku.»