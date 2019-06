Kanada roll NBA ajaloos

Kanada klubide ajalugu NBA-s pole väga värvikirev, sest Toronto Raptorsi kõrval on veel vaid kaks meeskonda varasemalt liigasse kuulunud. 1946-47 tegutsenud Toronto Huskies ja 1995-2001 Vancouver Grizzlies, mis nüüd on kolinud Tennisseesse ja kannab nime Memphis Grizzlies.

Tänapäevalgi tunnetavad Kanada korvpallurid, et riigi rahvusspordiala jäähoki kõrval on korvpall aina enam pead tõstmas.

«Kanadas on korvpalli mängimine teistsugune. Jäähoki on eelistatud spordiala, kuid mulle tundub, et see on muutumas. Korvpall läheb inimestele aina enam korda ja usun, et ees ootab paljulubav tulevik,» ütles Kanada korvpallur Kelly Olynyk, kes kuulub Miami Heati ridadesse.