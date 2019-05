Ralli liider Tänak: praegu on hea suruda

«Esimene läbimine oli väga hea. Olud on tolmu tõttu rasked, kuid pidamist oli üllatavalt palju,» sõnas Tänak, kelle sõnul on tema Toyotaga kõik korras.

«Praegu on hea suruda,» ütles eestlane, kelle edu tiimikaaslaste Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke'i ees on vastavalt 6,9 ja 14 sekundit. «Aga pool päeva on veel ees ning tavaliselt on teine läbimine veidi keerulisem.»