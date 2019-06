Tipphetked: Warriors viigistas NBA finaalseeria, kuid põhimängija sai vigastada

Mängu viimasel veerandajal lahkus reielihase vigastuse tõttu platsilt Thompson. «Klay ütles, et temaga on kõik korras, kuid ta ütleks seda ka siis, kui ta oleks poolsurnud. Ta tõmbas reielihase ära ja arvab, et see on vike asi, kuid ma veel ei tea, kui tõsine see tegelikult on,» ütles Warriorsi peatreener Steve Kerr.