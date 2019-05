Video: jetispordi maailmaparemik võtab mõõtu sellel nädalvahetusel Sardiinias

Päikesepaistelises Sardiinias koguneb sellel nädalavahetusel kogu jetispordi maailmaparemik, et sõita Itaalia Grand Prix. Lisaks kuninglikule MM-sarja etapile toimub Olbias Itaalia GP raames ühe võistluse põhised maailmameistrivõistlused klassidele SKI GP2, SKI GP3, Runabout GP4 ja Runabout GP2. Esindatud on 29 riiki ja osalema on tulnud rohkem kui 140 pilooti.