Pressikonverents täispikkuses: mida tõestas Prantsusmaal kaheksandikfinaali jõudnud Kanepi endale?

Kas on kuidagi teistmoodi tunne ka, kui pärast eelmist võitu (Kanepi alistas teises ringis hiinlanna Shuai Zhangi ja avaringis sakslanna Julia Görgesi – toim). Oskad sa neid tundeid kuidagi võrrelda?

Kuna eelmine mäng oli seisu poolest raskem võit, siis täna on natuke teistmoodi tunne muidugi. Lõpp ei olnud nii intensiivne.

Mida sina tänase mängu murdepunktiks nimetaksid? Kas samuti seda hetke (teise seti eelviimane geim, kui seis oli 30:30 – toim), kui ta liivale maha istus ja tundis ennast päris lööduna ja tühjana?

Ma ei tea, kuidas ta ennast tundis, seega ei saa ma öelda, mis oli mängu murdepunkt. Minu jaoks on mäng läbi siis, kui see on läbi. Alati võib ju tagasi tulla ka väga hulludest seisudest.

Kas see, kui sa mängu alguses võitsid loosi ja valisid tõrje, oli ka mingis mõttes vaimne mäng?

Ma olen kõikides mängudes valinud esimesena tõrje, kuna mul on mugavam hakata pigem tõrjuma, kui serviga dikteerima. Ma ei ole oma serviga nii enesekindel. Kui pean servima, siis loomulikult ma servin. Las vastane alustab.

Kas servil ennast mitte kindlana tundmine on seotud kuidagi teibitud õlaga?

Ei ole, sest kasutan õlga vaid palli ülesviskeks servil. Ilmselt on see sellepärast nii, et ma pole nii palju mänge mänginud. Olen natuke ärevam enne mänge, siis on lihtsam tõrjuma hakata.

Millise mänguelemendi puhul sa enda üle täna kõige rohkem uhke oled?

Selle, et suutsin hästi agressiivselt mängida ka liiva peal. Ma ei tooks ühtegi konkreetset elementi välja. Mul oli teises-kolmandas setis päris hea tunne tagajoonelt mängida.

Milline eeltöö sul oli vastase kohta tehtud? Mida sa temast teadsid peale selle, et olid temaga värskelt kohtunud (Kanepi võitis enne tänast Kudermetovat aprilli alguses peeatud Charlestoni liivaväljakuturniiri avaringis – toim)?

Ega ilmselt midagi uut juurde ei tulnud sellele, mida ma juba enne teadsin. Ta servib väga hästi ning on hästi agressiivne.

Kas seda et Petra Martic võitis Karolina Pliškovat, said sa teada enne või pärast mängu ning mis mõtteid see tekitas?

Ma ei vaadanud tulemust. Nägin, et Martic oli avaseti võitnud ja teine oli tasavägine. Mingil hetkel oli see mäng läbi ning siis ma arvasin, et Martic võitis, aga ma ei mõelnud selle peale üldse. Mul oli endal raske mäng tulemas. Vahet polnud, kuidas neil see mäng lõppes.

Kas iga võiduga tuleb natuke pingeid ka juurde või oled ikka rahulik ja võtad ühe mängu korraga?

Praegu küll ei ole mulle pingeid juurde tulnud. Minu jaoks oli esimene mäng kõige pingelisem. Ilmselt on ka suure slämmi poolfinaal ja finaal pingelisemad, aga ma pole varem nii kaugele jõudnud.

Kas tahaksid jõuda sellel turniiril?

Eks igal pool tahaks võita kogu aeg.

Vastane (Kudermetova – toim) ütles, et võitles natukene ka haigusega. Kas seda oli sinu jaoks kuidagi näha või tunda?

Ei olnud.