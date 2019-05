Võiduka muutuse teinud Kanepi Postimehele: mul õnnestus see hästi

«Mida mäng edasi, seda paremini ja kergemalt ma ennast tundsin. Ma proovisin olla hästi agressiivne, mängida rohkem kõvaväljakutennist kui liivatennist. Mul õnnestus see hästi ning sain enesekindlust juurde,» ütles Kanepi.

Kanepi oli enne tänast Kudermetovaga kohtunud ühel korral, kui tänavu aprilli alguses peetud Charlestoni liivaturniiri avaringis olid Kanepi võidunumbrid 7:6 (4), 6:3. «Ma mäletan, et toona oli ka hästi raske mäng, kuna ta servis väga hästi ning oli agressiivne. Mul oli palju tegemist, et teda võita ja ma teadsin, et täna tuleb ka raske mäng,» rääkis eestlanna, kelle sõnul tunneb ta ennast paremini pigem kõva- kui liivakattega väljakul mängides.