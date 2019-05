PM Portugalis: Ralli kindel liider Tänak: kõik toimis ja tunne oli algusest peale okei

Tänak edestab lähimat jälitajat, meeskonnakaaslast Jari-Matti Latvalat 17,3 sekundiga. Kolmandal kohal on kolmas Toyota sõitja Kris Meeke, kes kaotab omakorda Latvalale 5,5 sekundiga. Teisisõnu: Toyotal on kolmikjuhtimine, järgnevad tiitlinõudlejad Thierry Neuville Hyundaiga ja Sebastien Ogier Citroëniga.

Korralik avapäev ei tähenda mõistagi seda, et ralli on võidetud, aga hea vundament on sellele kahtlemata laotud. «Tehtud ei ole siin midagi. Esimene päev oli kilometraaži poolest suht lühike ja julgelt üle poole või isegi kolmveerand rallit on veel minna. Täna oli lihtsalt lühike sissejuhatus, suures pildis ei tähenda see midagi,» selgitas Tänak.