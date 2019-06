Täna: kes tuleb Meistrite liiga võitjaks? Kas mullune finalist Liverpool või finaalikogemuseta Tottenham?

Enne mängu:

Kui Hispaania klubid alles äsja jalgpalli eurosarju valitsesid, kostis siit-sealt ikka ja jälle nurinat: oi kui igav. Tänavu lõid inglased platsi täiesti enneolematul moel puhtaks – kolmapäevases Euroopa liiga finaalis nüpeldas Londoni Chelsea Londoni Arsenali, täna selgitavad Meistrite liiga võitja aga Liverpool ja Tottenham.

«Kui kõnealune sari 1955. aastal loodi, oli idee midagi sootuks muud, kui nüüd välja kukkunud. Rõhutan: Liverpool ega Tottenham pole isegi Inglismaa meistrid. Pealegi võiks sama hästi tegemist olla rutiinse kohtumisega novembrikuises Londonis,» seadis Victor Mather New York Timesi kolumnis paari aastakümne taguse eurosarjade reformi nüüdisaja valguses küsimärgi alla.

Nii või naa, keegi ei kahtle Liverpooli ja Tottenhami finaaliväärikuses. Mõlemad näitasid poolfinaalis metsikut võitlejavaimu, tulles vastavalt Barcelona ja Amsterdami Ajaxi vastu välja koguni kolmeväravalisest kaotusseisust.

Tuleviku- ja minevikujutud

Kuna Liverpool on alles värskelt Euroopa eliiti tagasi murdnud ja Tottenham sootuks finaali esmakülaline, tehakse laupäevase esikohaheitluse eel tavatult palju juttu tulevikust. Kohati rohkemgi tundub õhus olevat küsimus «kes kummagi meeskonna staaridest lahkub?» kui «mis finaalis otsustavaks saab?».

Oletustemürgli naeruväärsuse parima näitena sobib treenerite ümber toimuv. Sõltuvalt sellest, millist väljaannet usud – või siis ei usu –, saad teada, et Itaalia meister Torino Juventus on justkui korraga värbamas nii Jürgen Kloppi Liverpoolist kui ka Mauricio Pochettinot Tottenhamist…

Jürgen Klopp. FOTO: Stuart Franklin/Handout/UEFA via Getty Images / PA Wire/PA Images

«Itaalia on ilus maa, aga jutt, et ma kolin Torinosse… Jama. Ma ei koli kuhugi. Ma jään Liverpooli,» pani Klopp ühel hiljutisel pressikonverentsil noile juttudele (loodetavasti) punkti.

Pärast Barcelona imelist murdmist poolfinaalis oli sakslane kuulutanud, et praegune Liverpool on parim meeskond, mida ta iial juhendanud. Kuklas mulluse Meistrite liiga finaali kogemus ja vägev hooaeg koduliigas – mis päädis küll vaid hõbemedaliga –, leidub vähe neid, kes Liverpooli täna õhtul soosikuks ei pea.

Kui võidame, on iga otsus imeline, kui aga kaotame, siis s**t ja te pigem tapaks mu. Tottenhami treener Mauricio Pochettino

«Ütlen ausalt: olles pikalt ses klubis, ei tulnud Meistrite liiga finaalis mängimine mulle pähegi,» tunnistas Tottenhami koosseisu kogenuim liige, tosina aasta eest Leedsist pealinna tulnud Danny Rose. «Olen pidevalt unistanud Premier League’i, FA karika, liiga karika võitmisest. Mõelda nüüd, et oleme võib-olla 90 minuti kaugusel Meistrite liiga trofee pea kohale tõstmisest… See näitab, et jalgpallis on kõik võimalik. Ja näitab ka, miks Pochettino on meie treener ja mina mängija! Ta teab, mida teeb. Ta väärib tohutut kiitust.»

Kui Liverpooli ja Kloppi muinasjutust on viimasel paari hooajal juba palju juttu olnud, siis Tottenham mõnuleb suuremas rambivalguses esimest korda. Arvestades klubijalgpalli üldiseid trende, leiab enim esiletõstmist tõsiasi, et Põhja-Londonis pole juba poolteist aastat esindusmeeskonda lisatud ainsatki mängijat. Ilmselt olid Rose’i viimased laused argentiinlasest juhendaja kohta osaliselt tingitud ka sellest – suvel 2017 lõi Inglismaal laineid just tema terav kriitika klubi ostupoliitika kohta.

Ründeässad taas jalul

Homse mängu kaalu arvestades ei tasu imeks panna, et kummagi leeri seni haavatud põhisõdurid ajavad end juunikuu esimeseks päevaks jalule. Tottenhami juhtründaja Harry Kane ütles esmaspäeval, et «isegi kui finaal toimuks homme, oleksin lahinguvalmis». Järgmisel päeval tuli Klopp lagedale sarnase uudisega Liverpooli tagalast: Roberto Firmino vigastuspaus on lõppenud.

Harry Kane. FOTO: Andrew Aleksiejczuk / imago/PRiME Media Images

Kas 17 mängu vahele jätnud Kane kuulub algkoosseisu? «Vaatame ja otsustame. Aga ükspuha, millise otsuse langetame, teie annate hinnangu niikuinii pärast lõpuvilet. Kui võidame, on iga otsus imeline, kui aga kaotame, siis s**t ja te pigem tapaks mu,» viskas Pochettino ajakirjanike küsimusele vastates nalja.

Küll peab Liverpool läbi ajama Naby Keitata. Tottenhamil jääb kindlasti eemale Ben Davies, väike kahtlus lasub Davinson Sanchezi ja Harry Winksi mänguvõimekuse kohal. Kuid keegi nimetatud kvartetist ei kuulu asendamatute kategooriasse.