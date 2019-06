Avapäeva teisena lõpetanud Latvala on rahulolematu: see on suur probleem

Nimelt vaevas Latvalat probleem seoses rehvidega, mis kuuma ilma tõttu kiirelt kuluvad. «Ma arvan, et sa näed, et ma pole praegu väga õnnelik. Auto töötab hästi, sellega on kõik korras. Aga fakt on see, et pean kuidagi rehvid paremini kestma saama. Mul on aega selle peale õhtul ja öösel mõelda – see on suur probleem,» kurtis 34-aastane soomlane Rallit.fi vahendusel.