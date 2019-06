Portugali rallil autos valitsev «saunaolustik» pigistab ekipaažidest kõik mahlad välja

Eriti raske on ralliekipaažide jaoks kilometraažilt pikim ehk laupäevane võistluspäev, kui sõidetakse kuus kiiruskatset kogupikkusega 160 km. «Laupäev saab olema väga pikk ja kuum päev. Sellistes tingimustes sõitmine on karm. Auto sees on temperatuur üle 60 kraadi,» rääkis avapäeva kolmanda lõpetanud Toyota rallipiloot Kris Meeke.