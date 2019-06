PM Portugalis. Tänak: sõidan võidu Sebi ja Thierryga, mitte Jari-Mattiga

«Kaheksandal kiiruskatsel pärast neljandat kilomeetrit polnud meil üldse pidureid. Järgmise katsega me neid veel korda ei saanud, kuid pikaks katseks sai probleem lahendatud,» ütles Tänak. «Oli raske hommik. Kui saame auto hoolduses korda, ei tohiks meil probleemi olla,» lisas Toyota esisõitja.

Jari-Matti Latvala kaotab teisena Tänakule 5,1 sekundiga, kolmandal kohal on kolmas Toyota piloot Kris Meeke (+18,4). Tiitlinõudlejad Thierry Neuville ja Sebastien Ogier on vastavalt neljandal (+23,7) ja viiendal (+25,6) kohal.

Kas on oodata tiimikorraldusi? «Meil on olnud palju tehnilisi probleeme ja ma ei saanud oma normaalse rütmiga sõita. Keskendusime rohkem auto parandamisele kui sõitmisele. Teeme auto korda ja siis saame sõitma hakata. Meie jaoks on oluline võrrelda end Thierry ja Sebiga, mitte Jari-Mattiga.»