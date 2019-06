PM Portugalis. Neuville tiimikaaslaste abist: see on osa mängust, ma naudin seda

Nimelt hilinesid Sordo ja Loeb meelega kiiruskatse starti ja sättisid end Sebastien Ogier’ (Citroën) järele ja Neuville’i ette. See tähendas aga seda, et Neuville’il oli võrreldes teise tiitlinõudleja Ogier’ga oluliselt parem katseid läbida.

«Mul oli hea hommik. Pikad kiiruskatsed olid väga nõudlikud. Me lootsime kolmandal katsel paremat aega näidanud, aga kahjuks see ei õnnestunud. Oleme sellegipoolest õnnelikud, et jõudsime edukalt hooldusalasse,» võttis Neuville keerulise hommiku kokku.

Tiimikorraldusi kommenteeris Neuville järgmiselt: «Peame igalt poolt maksimumi välja pigistama. See on osa mängust, ma naudin seda.» Millised on plaanid pärastlõunal? «Ma ei tea veel.» Aga on mingeid mõtteid? «Ei.»