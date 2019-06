Tahad endale uut Land Roverit? Osale ratsutajate uues karikasarjas

«Land Rover on maailma suurimaid ratsaspordi toetajaid. Hea meel on tõdeda, et Inchcape toetab Eestis ratsasporti – Land Roveri sõidukid on praktilised ning hea haagise vedamise võimekusega, mis on hobuse omanikele kindlasti oluline,» lausus Inchcape Motors Estonia tegevjuht Andres Aguraiuja.