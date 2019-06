Järelvaadatav: Kanepi langes Prantsusmaa lahtistel võideldes

Horvaatlanna heast vormist kõneleb asjaolu, et käimasoleval turniiril on vastastele kolmes matšis loovutanud kõigest 12 geimi. Sealjuures alistas Martic maailma teise reketi, tšehhitar Karolia Pliškova 6:3,6:3.

Martic on 2019. aastal liivaväljakutel võitnud koguni 14 mängu ning kaotanud vaid kaks. Kanepil on mänginud vähem ning kahe kaotuse kõrval on eestlanna võitnud kuus mängu.