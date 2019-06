Endine staar: see on Liverpooli kõigi aegade parim meeskond

Liverpool mängib Meistrite liiga finaalis teist aastat järjest, mullu jäädi Kiievis 1:3 alla Madridi Realile. Nüüd ollakse kogemuse võrra targemad. Kloppi käe all ootab meeskonda neljas finaal, ühtegi võitu pole neis seni veel saadud. Kuyti hinnangul on triumfiteekonnaks nüüd kõik valmis.

"Kloppil on perfektsed ideed. On selgelt näha, et mängijad teevad täpselt seda, mida neilt nõutakse. Klubisse saabumise hetkest on Kloppil olnud väga selge nägemus, mida ta tahab saada. Ning kõik suured projektid ja ideed nõuavad aega.