Rekordit jahtinud Serena Williams langes konkurentsist

37-aastane Williams pidi tunnistama endast 17 aastat noorema kaasmaalanna selget paremust. Kenin on küll Vene päritolu ja sündis Moskvas, kuid varsti pärast tema sündi kolis pere USAsse ja ka piigal on selle riigi pass. Kenin tegi mängu jooksul kaks korda vähem lihtvigu (17 Williamsi 34 vastu) ja see otsustaski.