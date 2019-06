PM Portugalis. Meeke tiimikaaslaste amordidraamast: minul on kõik korras

Kas ka Meeke’i kimbutavad sarnased probleemid, mis tema meeskonnakaaslasi? «Ei, minul on kõik korras,» vastas põhjaiirlane, kes liigub hooaja esimese poodiumikoha suunas. «Jari pärast on kindlasti kahju, sest tal oli tõesti väga tugev ralli. Ott tuli õnneks päeva lõpuni. Selge on see, et see on raske ralli – siin on kuiv ja väga kuum. Teisel läbimisel olid teed rööpas. Need on ühed raskemad olud, mis ma näinud olen,» selgitas Meeke.