PM Portugalis. Tänak: pidime palju vaeva nägema, et see tulemus saavutada

«Kogu ralli oli piisavalt pingeline. Esimene päev läks ikkagi lõppkokkuvõttes meie jaoks üllatavalt hästi. Me kindlasti ei oodanud, et ta nii laheneb. Päeva lõpus oli isegi väike vahe olemas ja tundus, et edasi võiks juba natuke lihtsam olla,» meenutas Toyota esisõitja Tänak ralli avapäeva, mille järel juhtis ta rallit meeskonnakaaslase Jari-Matti Latvala ees 17,3 sekundiga. Tänakuga maailmameistritiitli eest heitlevad Thierry Neuville (Hyundai) ja Sebastien Ogier (Citroën) olid siis vastavalt neljandal ja viiendal kohal.

Et punktikatsel katkestas Tänaku meeskonnakaaslane Kris Meeke, kes oli liikumas kolmanda koha suunas, tegi eestlane plaanid ümber. «Kuna Ogier oli enne meid katse lõpetanud ja meil oli tema aeg teada ja kui me nägime, mis Krisiga juhtus, siis teadsime, et enne punktikatset oleme Ogier’ga samal tasemel. Sellepärast otsustasime, et sõidame Ogier’st natuke aeglasema aja ja siis ta saab Sardiinias teed avada,» ütles Tänak, lisades seejärel: «Kui Kris oleks ilusti lõpetanud, siis oleksin ma Sardiinias nõus ise esimene olema, aga kuna see punktide vahe oli nii olematu, siis otsustasime seekord sedapidi.»