Järjekordse põnevuslahingu pidanud Kanepi Postimehele: ma ei andnud mitte üheski mängus alla

Kogu möödunud turniiriga jäi 33-aastane eestlanna rahule. «Üldiselt väga hästi olen mänginud terve turniiri ja mul on hea meel, et ma mitte üheski mängus ei andnud alla ega mõelnud, et ma ei taha enam mängida,» tundis Kanepi heameelt.