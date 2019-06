Video: 37-aastane Zlatan pakkus publikule järjekordse iluvärava

Ibrahimovic sai küll kirja hooaja 11. värava, ent kaotusest see tema koduklubi Los Angeles Galaxyt ei päästnud, sest New England Revolution teenis Cristian Penilla ja Teal Bunbury väravatega 2:1 võidu.

Galaxy on sel hooajal kogunud 16 mänguga 28 punkti, mis annab neile läänekonverentsis teise koha. Liider Los Angeles FC-l on punkte 37. New Englandi meeskond hoiab 16 punktiga idakonverentsis eelviimast ehk 11. kohta.