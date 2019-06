Venemaad ähvardab Tokyo olümpialt eemalejäämine

Venemaa eksperdid ja ametnikud kinnitavad siiski, et terve Venemaa koondis olümpiamängudest kõrvale ei jää. Situatsioon on igal juhul ebameeldiv, sest ka Venemaa Föderatsiooni president Vladimir Putin on kergejõustiku dopingupuhtuse ametlikult sporditegevuse prioriteetide hulka lugenud.

Tegemist on tegelikult eelmise aasta juhtumiga, kui 2018. aasta sisekergejõustiku kõrgushüppe maailmameister Lõssenko esitas Rahvusvahelisele Kergejõustikuliidule (IAAF) korduvalt valeandmeid, et mööda hiilida võistlusvälistest dopingutestidest. Sportlane ise väitis, et oli tõepoolest haige, kuid selgus, et esitatud arstitõendid pärinevad olematutelt arstidelt ja meditsiiniasutustelt. Ühe- või kaheaastase võistluskeelu asemel ootab Lõssenkot nelja-aastane võistluskeeld kergendavate asjaoludeta, teatas Suurbritannia väljaanne The Sunday Times.