Beckhami karjääri päästnud soomlane annab nõu talisportlastele

Beckham ei ole kaugeltki ainukene A+ profiiliga sportlane, keda Orava karjääri jooksul aidanud on. Orava oli neljal järjestikusel suveolümpial (1988–2000) Soome olümpiakoondise peaarst, ta on koostööd teinud Madridi Reali, Barcelona, Chelsea, Juventuse ja AC Milani jalgpalliklubidega. Orava on opereerinud ka kergejõustiklasi Haile Gebrselassiet (kahekordne 10 000 meetri olümpiavõitja), Merlene Otteyt (olümpiamängudelt kolm hõbedat ja kuus pronksi võitnud sprinter), aga ka Eesti kolmikhüppajat Kaire Leibakut.