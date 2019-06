Antidopingu juht eestlastega seotud dopinguskandaalist: tegemist on ajaloo ühe suurema skandaaliga, oleme alles poole peal

«Ma ei välista, et seni teada oleva 21 sportlase nimekiri suureneb märkimisväärselt. Oleme üsna kindlad, et kõik tuleb peagi avalikuks,» vahendab Saksamaa portaal RBB24 Mortsieferi sõnu.

Seni on teada 15 dopingupatustaja nimed, kelle hulka kuuluvad nii murdmaasuusatajad, kiiruisutajad, jalgratturid kui ka kergejõustiklased. Ent suure tõenäosusega on esindatud rohkemate spordialade esindajad, kuna viimastel nädalatel on laekunud ka vihjeid näiteks laskesuusatajatest.