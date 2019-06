35-aastaselt hukkunud endine Arsenali ründaja kihutas enne kokkupõrget enam kui 220 km/h

Ehkki uurimine on veel pooleli ning masin ületas Hispaanias ette nähtud kiirusepiirangut (120 km/h), siis pole veel selge, kas see oli traagilise juhtumi «lõplik põhjus».

«Uurimine on endiselt avatud, mistõttu me ei saa kinnitada, et kiiruseületus oli õnnetuse ainus ja lõplik põhjus. Samuti ei saa me veel öelda masina täpset kiirust. Teame vaid seda, et see oli kindlasti rohkem kui 220 km/h,» rääkis kõneisik.