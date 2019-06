Tänak meenutas meeskonnavahetust: rallisõitja karjäär ei kesta igavesti

Mobil 1 The Grid Youtube’i kanalil avaldatud videos räägib Tänak, et rallisõitmisega alustades polnud ta üldse kindel, et temast saab professionaalne sõitja. Samuti meenutab ta üleminekut M-Spordist Toyotasse. «Mul ole M-Spordi kohta ühtegi kaebust, aga tahtsin ka mujale vaadata. Rallisõitja karjäär ei kesta igavesti,» ütles Tänak.