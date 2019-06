Postimehe otsepilt: kas üllatuspommi lõhanud 17-aastane komeet murrab Prantsusmaa lahtistel finaali?

Juba enne vastasseisu on selge, et selle aasta teisele suure slämmi turniirile lisandub igal juhul uus võitja. Sellele pani aluse just 17-aastane Anisimova, kes alistas eilses veerandfinaalis tulemusega 6:2, 6:4 tiitlikaitsjast endise maailma esireketi Simona Halepi (Rumeenia, WTA 3.).