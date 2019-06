Tottenhami taanlasest poolkaitsja ootab Madridi Realilt kõnet: see oleks samm edasi

Taani koondislane on peatanud väidetavalt Tottenhamiga läbirääkimised lepingu pikendamise osas ning on teinud klubile lahkumisettepaneku pärast möödunud laupäeval Meistrite liiga finaalis saadud 0:2 kaotust liigakaaslaselt Liverpoolilt.

Eriksen loodab, et tema tulevikuküsimused saavad võimalikult kiiresti vastuse, kuid ta ei ole täielikult välistanud Tottenhamiga uue lepingu allkirjastamist. «Loodan, et suve jooksul saabub selgus. See on eesmärk. Jalgpallis ei tea kunagi, millal võib selgus saabuda. See võib juhtuda igal ajal. Igaüks tahab saada võimalikult kiiresti kõige paremat, kuid jalgpallis võtavad asjad aega,» lisas ta.