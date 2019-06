Postimehe otsepilt: kas vanameister Federer suudab lõpetada liivaväljakute kuninga Nadali teekonna?

Nädala alguses 33-aastaseks saanud Nadal ja 37-aastane Federer lähevad ajaloos omavahel vastamisi 39. korda, millest 23 mängu on võitnud hispaanlane. Suure slämmi turniiridel juhib vastavat arvestust Nadal 9:3. Prantsusmaa lahtistel on Nadal šveitslase vastu väljakult võitjana lahkunud aga kõik viis korda.

Samas on Federer võitnud viis viimast omavahelist kohtumist, kuid ükski neist pole toimunud liivaväljakul. Liivakattel on kaks suurkuju ajaloos vastamisi läinud 15 korda, millest on Federer võitnud vaid kaks matši.