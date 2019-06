Postimehe otsepilt: maailma esireket viis matši mulluse finalisti vastu otsustavasse setti

Djokovic ja Thiem on varem omavahel kohtunud üheksa korda ning seis on 7:2 maailma esireketi kasuks. Viiel juhul on vastamisi mindud liivaväljakul, kus serblane on võitnud kolm ja austerlane kaks matši. Viimati mängiti omavahel kuu aega tagasi Madridi liivaväljakuturniiri veerandfinaalis, kus hilisema võitja Djokovici võidunumbrid olid 7:6 (2), 7:6 (4).