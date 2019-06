Thiem alistas maratonmängus maailma esireketi Djokovici

Pärast pausi suutis Djokovic viigistada, mõlemad eksisid palju ja juba tundus, et Thiemil ei õnnestu kuulsama mehe maagiat murda - too võitis kõik tähtsad punktid, sealhulgas päästis vastase servilgi mitu matšpalli. Ent seisul 6:5 suutis Thiem teha veel ühe servimurde ja see ka otsustas. Finaalis kohtub ta liivaväljakute kuninga Rafael Nadaliga.

Djokovic ja Thiem on varem omavahel kohtunud üheksa korda ning seis on 7:2 maailma esireketi kasuks. Viiel juhul on vastamisi mindud liivaväljakul, kus serblane on võitnud kolm ja austerlane kaks matši. Viimati mängiti omavahel kuu aega tagasi Madridi liivaväljakuturniiri veerandfinaalis, kus hilisema võitja Djokovici võidunumbrid olid 7:6 (2), 7:6 (4).