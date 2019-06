Otsepilt: kas naiste võrkpallikoondis katsetab Kreeka vastu erinevaid koosseise?

Eesti naiskond jäi viimati 0:3 alla Sloveeniale. Sloveenia on ka B-alagrupi liider täisedu 9 punktiga, Kreekal on teisena 6 punkti, Eestil 2 ja Portugalil 1 punkt. Vaata kõikide alagruppide ajakava ja tulemusi .

Eesti naiskonna peatreener Andrei Ojamets tahab mänguaega jagada ka neile, kes seni on harvem platsile pääsenud. «Et meil edasipääs on sisuliselt kadunud, võtame me Euroopa liigat tähtsa ettevalmistusetapina Euroopa meistrivõistlusteks. Saan mänguaega jagada ka neile, kes seni on vähem platsile pääsenud. Mis aga ei tähenda, et seni põhikoormust kandnud naised jäävad täiesti pingile. Tahan kõikidest paremat pilti ette saada ja eks mängijad tahavad ju ka näidata, mida nad suudavad,» sõnas Ojamets. «Viimase nädala jooksul oleme enim tegelenud kaitsemänguga, kus meil on probleeme olnud.»