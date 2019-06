Otsepilt: meeste võrkpallikoondis on Horvaatia vastu taga 1:2

Seni kuue põhimängijata tegutsenud meeste koondis avas eelmisel nädalal B-alagrupis võiduarve, kui kodus saadi 3:2 jagu Hollandist. B-alagrupi liider on 7 punktiga Hispaania, Hollandil on 5, Horvaatial 4 ja Eestil 2 punkti. Vaata kõikide alagruppide ajakava ja tulemusi .

«Nädal aega oleme selle seltskonnaga trenni teinud ja pilt on üsna hea. Nagu ikka, pöörame palju tähelepanu detailidele ja eks hiljem liitunud ja siiani koos olnud seltskond vajab veidi aega, et ühist keelt leida. Kes Horvaatia vastu mängivad, selle otsustame me laupäeva hommikul, siis on pilt selgem,» kommenteeris peatreener neljapäeval.