Otseblogi: Rahvuste liiga finaalturniir saab alguse. Kas Portugal suudab kodupubliku ootuseid täita?

Portugalis toimuval finaalturniiril on kohal neli kõige tugevama liiga alagrupivõitjat, kelleks on Portugal, Šveits, Inglismaa ning Holland. Esimeses poolfinaalis kohtuvad täna Portugal ja Šveits, homses poolfinaalis kohtuvad Inglismaa ja Holland.

Finaalturniiri suurimaks soosikuks peetakse selgelt kodupubliku ees mängivat Portugali, kes alistas alagrupiturniiril nii Itaalia kui ka Poola. Cristiano Ronaldo jaoks oleks see võimalus järjekordselt koondisega ajalugu teha kuna Portugalist võib saada ajaloo esimene Rahvuste liiga võitja.

Samas ei saa maha kanda ka teisi meeskondi. Šveits on küllaltki ühtse meeskonnana võimalik kõiki üllatama. Mõneks aastaks tippmeeskondade hulgast välja langenud Holland on vaikselt taas oma mängu meeskonnana leidmas – alagrupis suudeti seljatada nii maailmameister Prantsusmaa kui ka Sakasmaa. Samuti on Inglismaa kooseisus piisavalt tipptasemel mängumehi, mis teeb antud finaalturniirist eriti põneva turniiri.