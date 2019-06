Juventus on Pogba nimel nõus loobuma koguni kolmest tippmängijast

Peamiselt jahivad Pogbad nii Madridi Real kui ka prantslase endine koduklubi Juventus. Reali poole pealt on peatreener Zinedine Zidane Luka Jovici näol esimese suure ostu sooritanud, kuid plaanid ning ootused on prantslasel veelgi suuremad. Juventuse uueks peatreeneriks kerkiv Maurizio Sarri soovib samuti Pogbad oma meeskonnas näha.

Väljaane The Independent vahendab, et Juventus loodab Pogbad oma meeskonda meelitada pakkudes Unitedile vastu ründajat Paulo Dybalat, Joao Cancelot või Miralem Pjanicit. Ka väljaanne The Express vahendab, et Dybalat pakutakse Unitedile Pogba vastu. Sellele lisanduks ka teatud üleminekusumma Pogba eest.