«Spordiministeerium» võtab täna luubi alla Sardiinia ralli, mis lõppes Ott Tänaku ja Martin Järveojaga dramaatilise võidust ilma jäämisega. Otsesaate algus kell 12. Kuigi Tänak tõusis punktitablis esikohale, on õigustatud küsimus, kas Toyota Yarise WRC-auto lagunemine ükskord lõpeb ja kas sellega on võimalik sõitjate maailmameistriks tulla? Külas on Kuku PowerStage'i tegijad Rauno Paltser ja Gustav Kruuda, saatejuht on Karl Mihkel Eller.