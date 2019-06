Rekordosalusega Ironman Otepää triatlonil stardivad mitmed Eesti kuulsused

IRONMAN 70.3 Otepää võistlusele on registreerunud 1200 osalejat, kelle hulgas ka 110 kolmeliikmelist meeskonda, seega on osalejaid peaaegu poole rohkem kui eelmisel aastal. Kõige rohkem, ligi 2/3 osalejatest on Eestist, järgmisena on esindatud Soome ja kokku on võistlejaid 38st riigist. Teiste hulgas võistlevad näiteks ka Dominikaani Vabariigi, Etioopia, Maroko, Kasahstani ja India esindajad.

IRONMANi sarja Eesti võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhanson: «Mul on siiralt hea meel, et nii paljud inimesed on leidnud oma tee triatlonini ja tulevad Otepääle võistlema. Korralduse poolest tähendab see muidugi suuremat vastutust, aga olen kindel, et tänu kogenud meeskonnale ja suurele hulgale vabatahtlikele suudame osalejatele pakkuda maailmaklassi kogemust.»

IRONMAN 70.3 Otepää hea eeskuju projektis osaleva Swedbank Eestis juhi Robert Kiti jaoks on tegemist esimese IRONMANi võistlusega: «IRONMAN on eesmärgina raske aga motiveeriv. Olen alates sügisest selleks treeninud ja loodan endale ning teistele näidata, et triatloni suudab läbida peaaegu igaüks, kes selle endale eesmärgiks võtab ning selle nimel vaeva näeb. Stardis näeme!»

IRONMAN 70.3 Otepää ajakava

Laupäev, 15. juuni

8.00 – 19.00 Expo avatud

8.00 – 19.00 IRONMAN pood avatud

8.00 – 9.45 Vahetusala avatud varustuse kontrollimiseks

9.00 - 9.30 Soojendusujumine Mõisalahes

10.00 - 19.00 Registreerimine Pom'bel IRONKIDS ja Škoda Laagri 4:18:4 Otepää triatloni võistlustele

10.00 – 10.20 IRONMAN 70.3 Otepää start (individuaalvõistlejad)

10.30 IRONMAN 70.3 Otepää start (meeskonnad)

14.00 Eeldatav võitja finiš

16.00 – 19.30 Vahetusala avatud IRONMAN 70.3 Otepää võistlejatele varustuse äraviimiseks

19.00 Finiš suletakse

20.00 – 22.00 Autasustamine ja IRONMAN 70.3 World Championship 2019 pääsmete jagamine (võistluskeskuse laval)

22.00 Kontsert (võistluskeskuse laval)

23.00 Pidu ametlikus ööklubis Comeback

Täpne ajakava on leitav siit.

IRONMAN 70.3. Otepää on neljandat korda toimuv triatlonivõistlus, kus osalejatel tuleb läbida 1,9 kilomeetrit ujudes, 90 kilomeetrit jalgrattal ja 21,2 kilomeetrit joostes. Meeskondlikult osaledes läbitakse distants kolme osaleja peale teatevõistlusena, kus iga osaleja läbib ühe ala.

Võistluskeskus asub Pühajärve kaldal. Ujumine toimub Pühajärves, rattarada viib läbi metsade ja üle mägede Kanepisse ja tagasi ning tõusuderohke jooksurada kulgeb piki Pühajärve kallast. Võistluse finiš on Pühajärve SPA Hotelli pargis.

IRONMAN 70.3 Otepää raames toimuvad 13.-16. juunil Otepääl mitmed võistlused ja üritused. 14. juunil kell 20 toimub ka nelja kilomeetrine Seve Ehituse heategevusjooks, mille käigus kogutakse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi abil raha, et toetada asenduskodude laste psühholoogilist nõustamist. Pühapäeval saab triatloni proovida aga igaüks, sest toimub Škoda Laagri 4:18:4 rahvatriatlon.