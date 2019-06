Video: Rally Estoniale tuleb innovaatiline pealtvaatamisala

«Oleme loonud kiiruskatse keskpunkti koha, kus ralliautode keeravad peaaegu 600 meetriks metsparki. Sinna oleme ehitanud loodusliku nõlva, kus umbes 3000 pealtvaatajal on võimalik turvaliselt ralliautot ligi minuti jälgida,» ütles ralli üks korraldajatest Urmo Aava.

Korraldajate sõnul saab pealtvaataja vaatamisnõlvalt hea elamuse, sest uuel teelõigul on nii kurve kui hüppeid. Lisaks on sinna kerge ligi pääseda, sest autoparkla on kohe teisel pool teed. Tulevikus plaanitakse sarnaseid vaatamispunkte ka teistele kiiruskatsetele.