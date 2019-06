Vettel ajas jutud karjääri lõpetamisest kummuli

«Ma ei tea, ma pole kunagi öelnud midagi sellist, nii et ma ei tea, kust need (kuulujutud – toim) tulevad,» rääkis Vettel sel nädalavahetusel peetava Kanada GP eel. «Ma arvan, et võin lõpetada siis, kui ma tahan ning meeskond võib mind igal hetkel välja lüüa, kuid olen tiimiga väga õnnelik ning ma loodan, et meeskond on ka minuga,» lisas ta.