Martin Reim enne valikmängu Põhja-Iirimaaga: üritame olla palliga julged ja riskida

Eesti koondise endine peatreener Tarmo Rüütli ütles enne ammust kodumängu Hollandiga lause, mis läks klassikasse: «Küsimus on, kas panna minema või minna panema.»

Reim parafraseeris nüüd eelkäijat: «See panna minema ei tule kindlasti kõne allagi ja on viimane asi, millele mõtleme. Püüame minna panema, aga tasakaalukalt.»

Veidi hiljem lisas peatreener: «Homme on üks neist mängudest, kus me peame mõtlema punktide noolimisest. Vastavalt sellele tuleb ka mängida, võib-olla ka natuke riskides. Kaotada meil midagi ei ole. Tuleb olla julge ja enesekindel. Eriti palliga mängus, mida tuleb selgelt parandada. Ilma teravuseta väravaid ei sünni ja on mänge võita väga keeruline.»

Algkoosseisu kohta Reim tavapäraselt infot avaldada ei soovinud, küll aga andis mõned üsna selgesuunalised vihjed.

Kas alustame seekord viiese asemel neljamehelise kaitseliiniga ja üritame korraga platsile mahutada nii Konstantin Vassiljevi, Mattias Käidi kui Artjom Dmitrijevi?

«See on väga tõenäoline. Väljakule lähevad need 11, kes on palliga mängus meie arvates kõige paremas hoos. Nagu ütlesin, üritame olla julged, kuigi samas tean, et see võib ka valusalt kätte maksta.»

Kui suur on tõenäosus, et algrivistusse kuulub debütant?