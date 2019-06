Kas laager kuumuses annab Põhja-Iirimaale eelise?

«Me ei tea, kas paistab päike või kallab vihma. Aga meil ei ole õnneks vastas Lõuna-Euroopa meeskond. Tuleb mängida vastavalt tingimustele. Kindlasti ei saa see olla segav faktor. Ma ei usu, et kumbki meeskond saab edu, ükspuha, milline ilm ka on,» ütles Eesti koondise peatreener Martin Reim.