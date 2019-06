See tulemus tähendas ka kindlat USA üliõpilasmeistriks tulekut. Eriti väärtuslik on asjaolu, et Erm sai kahe punktiga jagu järgmise aasta Tokyo olümpiamängude normist, ühtlasi alistus Ermile tänavuse Doha MMi norm. Kirsiks tordil ületas Erm 32 aastat Andrei Nazarovi nimele kuulunud Eesti kuni 23-aastaste rekordi (seni 8322). 8352 silma tähendab ühtlasi Eesti kõigi aegade seitsmendat tulemust. Kümnevõistluse mõttes on Erm veel väga noor.