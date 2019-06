Sardiinia ralli valitsev võitja: see sobib minu sõidustiili ja kiiruslegendiga

«Sardiinia sobib minu sõidustiili ja meie kiiruslegendiga,» sõnas Neuville Hyundai pressiteate vahendusel. «Meil on rõõm sõita sellisel ilusal maastikul, kus on mõningad kenad tehnilised kiiruskatsed ehk täpselt need, mida naudime,» lisas belglane, kes mullu edestas põnevas esikohaheitluses Sebastien Ogier’d vaid 0,7 sekundiga.

Sardiinias naaseb lühikese pausi järel Hyundai rooli norralane Andreas Mikkelsen, kes Portugalis starti ei pääsenud. «Mul on hea meel, et saan taas Hyundaiga sõita. Sardiinia on keeruline ralli, kus on väga tehnilised ja kitsad kiiruskatsed, mis nõuavad head kiiruslegendi ja sõidustiili. Raske, aga nauditav ralli,» märkis Mikkelsen.

Sedapuhku on Hyundai kolmanda sõitjana stardis hispaanlane Dani Sordo. «Teame, et Portugalis jätsime kasutamata võimaluse heidelda kõrge tulemuse nimel, aga keskendume nüüd Sardiiniale,» sõnas Sordo, lisades seejärel: «Kuumad tingimused muudavad ralli autode, rehvide ja meestele kurnavaks. Meil on palju asju, millele tähelepanu pöörata.»

Hooaja kaheksas etapp ehk Sardiinia ralli toimub 13.-16. juunini.

MM-sarja üldseis (7/14)

Sõitjad: Sebastien Ogier (Citroën) 142 punkti, Ott Tänak (Toyota) 140, Thierry Neuville (Hyundai) 132, Elfyn Evans (M-Sport) 65, Kris Meeke (Toyota) 56, Teemu Suninen (M-Sport) 44, Sebastien Loeb (Hyundai) 39, Jari-Matti Latvala (Toyota) 38, Andreas Mikkelsen (Hyundai) 36, Esapekka Lappi (Citroën) 34, Dani Sordo (Hyundai) 26.