Otseblogi: Eesti võitis Vassiljevi oivalisest karistuslöögist avapoolaja Põhja-Iirimaa vastu

Nii sai avalikkus teada, et «suure tõenäosusega kasutatakse sedapuhku nelja-, mitte viiemehelist kaitseliini ning mahutatakse keskväljale nii Konstantin Vassiljev, Mattias Käit kui Artjom Dmitrijev»; samuti et «suure tõenäosusega alustab üks koondise debütant».

«Meil on neid nimekirjas kolm (Erik Sorga, Vlasi Sinjavski ja Vladislav Kreida – toim). Nad on treeningutel väga tublid olnud. Ma ei näe põhjust, miks nad ei võiks vajadusel ka alustada. Usun, et sellest sünnib kasu nii praegu kui lähemas tulevikus,» rääkis Reim. Seega on võimalik, et tipuründajana pälvib Reimi usalduse 19-aastane floralane Erik Sorga, Premium liiga senine suurim väravakütt. Samas tundub loogilisem siiski Rauno Sappineni eelistamine.

Põhjaiirlaste treener eeldab võrdset heitlust

Põhja-Iirimaa on viimase kümnendiga teinud suure arenguhüppe. Kolm aastat tagasi mängiti EM-finaalturniiril – ja mitte üksnes ei mängitud, vaid murti koguni 1/8-finaali. Viimasele MMile pääsemisest jäi õige napilt puudu, Rahvuste liigas kuuluti eliitseltskonda, kust küll välja pudeneti.

Võrreldes aga Põhja-Iirimaa tulemusi kodus ja võõrsil, toob statistika välja parasjagu suure erinevuse. On’s see meie suurim lootus ja võimalus?

Martin Reim: «Nad on ise kõva häälega välja hõiganud, et Saksamaa ja Hollandiga edasipääsu nimel heitlemiseks peavad Eesti ja Valgevene vastu kindlasti maksimumpunktid võtma. Ma ei usu, et nende hoiak kodus näidatust liiga palju erineb. Tegelikult pakkusid nad ka Rahvuste liigas võõrsil häid mänge, lihtsalt tulemused polnud ilmselt päris soovitud. Ka viimases sõpruskohtumises Iirimaaga ei huvitanud neid justkui üldse, et mängiti võõrsil.»

Michael O’Neill: «Belfastis valdasime palli ligi 75 protsenti ajast. Tekitasime võimalusi, ei löönud küll piisavalt kiiret väravat, aga olime kannatlikud. Eeldan, et Eesti tahab kodumeeskonnana rohkem ise luua ja et mängupilt on rohkem tasakaalus. Tahame võita, aga ei mõtle väravate vahe parandamisele – me ei ole nii suur jalgpalliriik ning oskame vastasesse suhtuda täie tõsidusega. Alahindamist ei tasu meilt loota.»