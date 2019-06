Thierry Neuville osaleb kodumaal WRC autoga: see pole test Saksamaa ralliks

«Pärast eelmise aasta võitu ei olnud mul seekord huvi R5 autoga osaleda. Mina ja Nicolas (Neuville’i kaardilugeja – toim) oleme alati öelnud, et tahame Ypresi rallil sõita WRC masinaga ja nüüd on meil oma fännide ees võimalus seda teha ilma igasuguse surveta,» kommenteeris Belgia ralliäss.

MM-sarjas Sebastien Ogier’ (Citroën) ja Ott Tänaku (Toyota) järel kolmandal kohal olev Neuville märkis, et Ypresi ralli osalemine pole test Saksamaa asfaldiralliks, mis on kavas augusti lõpus. «Teeme seda fännidele,» ütles Neuville WRC.com vahendusel. «Me ei saa öelda, et see on test või midagi sarnast Saksamaaks, sest sealne pinnas on täiesti erinev,» lisas belglane.